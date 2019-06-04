Обстановка на блокпостах в Донбассе: На «Гнутово» нет машин

04.06.2019 09:38

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 20/35;

«Марьинка» — 0/30;

«Новотроицкое» — 0/20

«Гнутово» — 0/0

За прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток остался на уровне с предыдущим днем. В общем вчера через КПВВ последовало 36,3 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 8575 человек и 1155 транспортных средств;

«Марьинка» — 7460 человек и 1385 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 6475 человек и 1225 транспортных средств;

«Гнутово» — 3110 человек и 730 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 10 690 человек.