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Архив - Донецкая область

Пляж с военной базой и патрули: как и за сколько отдыхают летом в ДНР

04.06.2019 10:41
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Пляж с военной базой и патрули: как и за сколько отдыхают летом в ДНР

Летний отдых у моря в условиях оккупации на территории, подконтрольной террористической группировке ДНР и российским военным, для мирного жителя может в лучшем случае стоить его двойного месячного дохода, а в худшем – свободы или даже жизни.

Об этом пишет блогер "Фашик Донецкий" в своем блоге "Летов ДНР: отдых в гетто", передает apostrophe.ua.

По его словам отдых на оккупированной территории Донбасса обычные жители региона себе позволить не могут.
"В ДНР таки есть вольер с морем и пляжем. Правда-правда есть… Чтобы хоть немного себя почувствовать человеком на дырындийском "курорте", нужно 300-350 баксов за 6-8 дней. Но это абсолютно нереально для большинства обычных работяг, с доходом двух взрослых в 200-350 $ на двоих в месяц", - отметил он.
Также он отметил опасность проверок боевиков на пляжах в оккупации. По этой причине желающим отдохнуть придется даже на море брать с собой документы, удостоверяющие личность или нелегитимные бумаги, предоставленные представителями оккупационных администраций.
"На пляж дыныроиды должны ходить с паспортом, иначе есть все шансы провести отпуск на подвале. Для тех, кто не в курсе, рассказываю: на территории Седово находится военная база орков, а это значит, что патрули и проверка документов на пляже - это обычная практика", - пишет блогер.
Также он упомянул и комендантский час, после наступления которого беспечный отдыхающий, оказавшийся на улице, может попросту погибнуть от пули боевика.
Фашик Донецкий подчеркнул, что "отдых" на оккупированных территориях Донецкой области он бы не стал рекомендовать здравомыслящим людям.
"При въезде в Седово нужно проехать блок-пост дыныры. Как по мне, морской отдых на оккупированных – это некое отдельное холопское садо-мазо за свои же деньги", - написал он.



Теги: Донбасс, море, Седово, пляж, военная база, комендантский час, ДНР, летний отдых, патрульные, соцсети
 
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