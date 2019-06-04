«Пушилин, Приходько, примите меры»: горловчане возмущены ужасными условиями на КПП «ДНР»

04.06.2019 08:31

Жители неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области в одном из сообществ в соцсети жалуются на ужасные условия на пунктах пропуска, подконтрольных главарям НВФ.

Пользователи возмущенно отмечают, что «власти республики» не заботятся о мирном населении и создает на КПП нечеловеческие условия:

«Вчера02.06.19 на днр блок посту было просто издевательство над людьми, нас держали 4,30 часа и работало только одно окно с одной стороны. Пока люди не начали кричать „Позор“ и ругаться, очередь не двигалась. Пенсионером становилось плохо, я молодой и то просто в том загоне больше не выдерживал!! Я хочу что бы это дошло до всех и что-то менялось в республике в которой я живу. Этой очереди ни конца ни края не было, на наше возмущения солдаты просто улыбались, ходили кофе, чай пили. У людей вода уже закончилась, негде было купить и попить в том загоне».

В комментариях к посту другие пользователи подтверждают, что на подконтрольных Украине КПВВ отношение к людям совершенно другое и призывают «власти ДНР» отреагировать на происходящее:

«Езжу часто в Украину, там живут мои дети, улучшений НЕТ!!! Как подходит время ехать туда, меня начинает колбасить!!! Думаю, что на этот раз мне судьба приготовила на КПП!!! Пушилин, Приходько, примите МЕРЫ!!! Кабинеты занимаете, так думайте о людях ДНР!!!»

«Из народной республики ДНР превратилась в резервацию, где люди не живут, а выживают, мизерные зарплаты и те не вовремя выплачивают, скотское отношения со стороны властей не только к пенсионерам… кроме плясок танцулек циркофлешмобов ничего нет! многим если бы было куда уехать то уехали бы отсюда…»

«А во время дождя что делается -по поддонам приходится прыгать, чтоб в лужи не попасть .На замечание -таможня говорит, чтоб в европу ездили, если там лучше. Издевательство и только»

Источник: donpress.com