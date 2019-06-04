- На Донбассе пророссийские боевики ударили из запрещенного вооружения и схлопотали "ответку" от ВСУ07:49
- Очевидцы: детей из ОРДО перестанут выпускать с украинскими документами18:40
- Украина намерена добиться прекращение огня на Донбассе на время жатвы17:48
- «Есть конкретные предложения»: Зеленский рассказал, как хочет закончить войну на Донбассе16:38
- «Люди хотят жить»: «профсоюзы» ОРДО обратились к Зеленскому16:25
- Вакарчук сделал важное заявление по жителям Донбасса15:15
- В ОРДО около тысячи человек остались без воды и света15:00
- «Паспортизация займет около столетия»: Гиркин дал мрачный прогноз по выдаче паспортов РФ в ОРДЛО13:00
- «Сотрясение земли от тяжелых залпов»: жители Донецка и Макеевки в 05:00 вздрогнули от обстрелов10:15
- Боевики «ДНР» создают на блокпостах огромные очереди22:36
«Пушилин, Приходько, примите меры»: горловчане возмущены ужасными условиями на КПП «ДНР»
Жители неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области в одном из сообществ в соцсети жалуются на ужасные условия на пунктах пропуска, подконтрольных главарям НВФ.
Пользователи возмущенно отмечают, что «власти республики» не заботятся о мирном населении и создает на КПП нечеловеческие условия:
«Вчера02.06.19 на днр блок посту было просто издевательство над людьми, нас держали 4,30 часа и работало только одно окно с одной стороны. Пока люди не начали кричать „Позор“ и ругаться, очередь не двигалась. Пенсионером становилось плохо, я молодой и то просто в том загоне больше не выдерживал!! Я хочу что бы это дошло до всех и что-то менялось в республике в которой я живу. Этой очереди ни конца ни края не было, на наше возмущения солдаты просто улыбались, ходили кофе, чай пили. У людей вода уже закончилась, негде было купить и попить в том загоне».
В комментариях к посту другие пользователи подтверждают, что на подконтрольных Украине КПВВ отношение к людям совершенно другое и призывают «власти ДНР» отреагировать на происходящее:
«Езжу часто в Украину, там живут мои дети, улучшений НЕТ!!! Как подходит время ехать туда, меня начинает колбасить!!! Думаю, что на этот раз мне судьба приготовила на КПП!!! Пушилин, Приходько, примите МЕРЫ!!! Кабинеты занимаете, так думайте о людях ДНР!!!»
«Из народной республики ДНР превратилась в резервацию, где люди не живут, а выживают, мизерные зарплаты и те не вовремя выплачивают, скотское отношения со стороны властей не только к пенсионерам… кроме плясок танцулек циркофлешмобов ничего нет! многим если бы было куда уехать то уехали бы отсюда…»
«А во время дождя что делается -по поддонам приходится прыгать, чтоб в лужи не попасть .На замечание -таможня говорит, чтоб в европу ездили, если там лучше. Издевательство и только»
Источник: donpress.com
Теги: Донбасс, блокпост, ДНР, Пушилин, КПП, пункты пропуска, соцсети, очереди, НВФ
- В "ДНР" на блокпостах остались ночевать сотни человек: "Реальный ад, в этот ужас Пушилина надо"
- "Раздевают до белья и ищут украинскую символику", - соцсети возмущены "досмотрами" боевиков "Л/ДНР" на КПП
- Перед выборами? Жители ОРДО удивлены маленькими очередями на блокпостах «ДНР»
- Сепаратистские СМИ сообщают о массовой коррупции на блокпостах ДНР
- «Мэр» Горловки «обиделся» на критику горловчан
- Ситуация на блокпостах: Загружена Еленовка, очередь на «Каргиле» движется крайне медленно
- На Донбассе пророссийские боевики ударили из запрещенного вооружения и схлопотали "ответку" от ВСУ07:49
- В Луганске совершено покушение на "министра МВД" Корнета: его дни сочтены07:27
- Очевидцы: детей из ОРДО перестанут выпускать с украинскими документами18:40
- Украина намерена добиться прекращение огня на Донбассе на время жатвы17:48
- «Есть конкретные предложения»: Зеленский рассказал, как хочет закончить войну на Донбассе16:38
- «Люди хотят жить»: «профсоюзы» ОРДО обратились к Зеленскому16:25
- Вакарчук сделал важное заявление по жителям Донбасса15:15
- В ОРДО около тысячи человек остались без воды и света15:00
- «Паспортизация займет около столетия»: Гиркин дал мрачный прогноз по выдаче паспортов РФ в ОРДЛО13:00
- «Сотрясение земли от тяжелых залпов»: жители Донецка и Макеевки в 05:00 вздрогнули от обстрелов10:15
- Гороскоп на 4 июня: Близнецам нужно быть осторожными, а Козероги будут шокировать окружающих08:12
- На Донбассе пророссийские боевики ударили из запрещенного вооружения и схлопотали "ответку" от ВСУ07:49
- В Луганске совершено покушение на "министра МВД" Корнета: его дни сочтены07:27
- Как улучшить сон: названы три простых способов22:41
- Как украинцы будут голосовать на досрочных выборах Рады22:14
- Хрущевки будут сносить: согласия жильцов не требуется!21:48
- Президент Украины извинился перед журналистами21:30
- Гривня на межбанке продолжает падать21:02
- Саакашвили назвал партию, которую поддержит на выборах в Верховную Раду: принято неожиданное решение20:45
- Законопроект Зеленского о незаконном обогащении прошел регистрацию в Раде20:32
- Как улучшить сон: названы три простых способов22:41
- Врачи назвали летний фрукт, помогающий снизить давление18:03
- Приметы на 3 июня: что нельзя делать в день святых Елены и Константина15:48
- Врачи рассказали о вреде электронных сигарет14:00
- Ученые назвали группу крови, привлекающую комаров10:00
- Супрун предупредила о вреде курения кальянов09:01
- Медики назвали неожиданную причину раннего старения07:15
- Не потерять место в очереди: Как люди рискуют жизнью, пересекая линию разграничения21:41
- Он побежал — и все побежали. Старт выборов в Украине21:10
- Вот к какой мести склонны разные знаки Зодиака19:07
- Зеленский в гневе, всю верхушку СБУ лишают должностей
- Американський сенатор в шoцi від зустрічі із президентом Зеленським: зробив термінову заяву
- Бойцы ВСУ «уничтожили» морской десант Российской Федерации
- «Лупят прямо по поселку»: жители Донецка сообщают о мощном обстреле
- Жуткая находка поставила на уши весь ресторан: эти фото отобьют аппетит надолго. ВИДЕО
- В «ДНР» сократили комендантский час
- "Путин прекратит войну": названы условия мира с Россией
- Сама себе Юля. Тимошенко отказала Ляшко, Коломойскому и Кличко
- Украинцев ждут жесткие коммунальные проверки и штрафы: кому стоит бояться
- Донецк онемел от "подарка” Пушилина