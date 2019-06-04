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Архив - Донецкая область

Шахтные воды на шахте «Комсомолец Донбасса» без очистки сливают в водоемы

04.06.2019 12:42
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Шахтные воды на шахте «Комсомолец Донбасса» без очистки сливают в водоемы

По указанию оккупационных «властей ДНР» шахтные воды, с нескольких работающих шахт без очистки сливают в местные водоемы.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На временно оккупированных территориях большинство шахт остановлены и затоплены, а на тех, которые работают не соблюдаются ни техника безопасности, ни требования экологической безопасности.
Так, на шахте «Комсомолец Донбасса» во временно оккупированном н.п. Кировское шахтные воды, загрязненные магнетитом, применяемым для обогащения «тощих углей», сливаются в местные водоемы, из-за чего вода становится похожей на нефть.

Вот что сообщают о происходящем жители временно оккупированного Кировского и подкрепляют свои слова фотофактами:

«29.мая 2019 г Шахта Комсомолец Донбасса продолжает сливать магнетитовые отходы в реку, превращая всё вокруг в отстойник»,
«Это было когда-то… а теперь это выглядит именно так»
«К превеликому сожалению—это не нефтяные реки, а я=а магнетиовые!!! Магнетит – это то, чем обогащают тощий уголь—как на КД и чтоб не вести далеко шламопровод –нашли альтернативный выход – речка… Чтоб в далбнейшем превратить её в вонючку…… очень печально, но факт!....»,
«В принципах анчурийцев; стырить, разграбить, засрать!!! Рузьке мир форева!»,
«Да уж… а в 13 году как раз запускали линию по зацикливанию водооборота и утилизации шлама. Маладым рышпубликам экология ни к чему...»,
«Ликвидировать начальство такое».



Теги: Донбасс, вода, шахта, экология, водоем, затопление, ДНР, очистные сооружение
 
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