В Мариуполе на Приморском бульваре умер мужчина

04.06.2019 15:49

В воскресенье около 14.00 в «скорую» Мариуполя поступила информация, что на Приморском районе умер мужчина. В сообщении указывался ориентир, - четвёртый волнорез, пишет 0629.

Как стало известно, мужчина скончался в своём автомобиле Daewoo Lanos. Ему был 41 год.

Как сообщили в аварийно- водолазной службе Мариупольского городского совета, смерть наступила в результате сердечно-сосудистого обострения на почве алкогольного отравления и теплового удара.