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Архив - Донецкая область

В Мариуполе на Приморском бульваре умер мужчина

04.06.2019 15:49
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В Мариуполе на Приморском бульваре умер мужчина

В воскресенье около 14.00 в «скорую» Мариуполя поступила информация, что на Приморском районе умер мужчина. В сообщении указывался ориентир, - четвёртый волнорез, пишет 0629.
Как стало известно, мужчина скончался в своём автомобиле Daewoo Lanos. Ему был 41 год.
Как сообщили в аварийно- водолазной службе Мариупольского городского совета, смерть наступила в результате сердечно-сосудистого обострения на почве алкогольного отравления и теплового удара.



Теги: Донбасс, Мариуполь, мужчина, умерший, автомобиль
 
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