В ОРДО ждут из Украины «наплыва» желающих получить паспорт РФ

04.06.2019 14:03

На сегодняшний день жители ОРДО бесстрашно нарушают «комендантский час», чтобы раньше прийти в «миграционные районные службы» для сдачи документов на получение «паспорта ДНР» и «пacпорта РФ». Об этом сами местные жите сообщают в соцсети, пишет ДонПресс.

Так, пользователи отмечают:

«Нужно выходить из дома после часа, тогда патруль не поймает! В основном урожай собирают сразу после 23 часов»

«А я буду ждать, пока очереди рассосутся»

«Да никогда они не рассосутся, это ж не беременность! Сейчас из Украины наши донецкие приезжать начнут!»

Кстати, многие наши земляки задают вопрос — можно ли получить паспорт ДНР, если они проживают на подконтрольной Киеву территории.

В то же время, в «миграционной службе ДНР» сообщаю, что так называемый «паспорт ДНР» могут получить и граждане Украины, проживавшие и зарегистрированные по месту жительства в иных областях по состоянию на 7 апреля 2014 года, прибывшие в ОРДО для постоянного проживания как члены семей состоящих или состоявших на «военной службе, в правоохранительных органах, органах безопасности или на госслужбе республики».