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Жители Донецка и других городов не верят в «агитацию» за получение «паспортов РФ»
Оккупационные «власти ДНР» с помощью подконтрольных им пропагандистов, «СМИ» и интернет-ресурсы пытаются убедить жителей временно оккупированных территорий Донецкой области в «необходимости получения» и «пользе» «паспортов РФ».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Оккупационные «власти «ДНР» с помощью подконтрольных им пропагандистов, «СМИ» и интернет-ресурсы пытаются убедить жителей временно оккупированных территорий в том, что «все должны получить паспорт РФ». Людям рассказывают, что «нужно только подать документы», а информация о возникающих при этом проблемах и том, что «паспорт РФ», выданный жителям временно оккупированных территорий не имеет никакой ценности, «вымыслы украинской стороны».
Однако, жители временно оккупированных Донецка, Горловки, Макеевки и других населенных пунктов не настолько наивны, чтобы верить в пропаганду. Самые дотошные задались целью и выяснили в РФ, что на самом деле представляет собой «паспорт РФ для жителей ДНР». Люди возмущены.
Вот что они пишут в соцсетях:
«Люди не хочу не кого провоцировать, но не будьте глупыми. Что будет написано на странице регистрации? Где вы проживаете? Этот паспорт для галочки, не на работу вас не возьмут не кредит не дадут. Сам живу в Москве, уже 1000 раз в фмс интересовался»,
«Ну так я это и написал. Я русским языком написал что конкретно этот формат паспорта РФ не кому не нужен. В чем проблема?»,
«Вы знаете как бы смешно это не звучало. Но раньше так нагло народу говна в уши не лили. Вот в 17 году в Донецке был на разговоре с главой. Так на вопрос по чему Маш завод не откроют ответ война же, смысл его открывать. А на вопрос, коммуналку обещали же не отключать за долги, ответ прост это же деньги республики, уже не война значит»,
«Ну приедьте в Москву или Питер на работу устроиться с этим паспортом. Этот паспорт х ** пойми для чего нужен как и крымский. Всем добра»,
«Согласна. Ну если бы хотели то дали бы за полгода паспорта. А так ведь посчитали..10 лет надо что бы всем выдать на Донбассе. Пиар и политические игры, все как всегда..(»
«Дак вот Николай я как человек прописанный в г. ГОРЛОВКА пишу тебе что этим паспортом РФ можно рыбу заворачивпть. Так как я сам хотел его получить но перед этим пошёл в ФМС и у знаком сотрудников все узнал. Этот паспорт не отличается от паспорта ДНР не чем кроме обложки. А вы мне сидите дальше за свой Крым пишите. Тяжело понять что можно получить обычный паспорт РФ с экзаменами с медициной, а можно без платный упрощённый так сказать от которого толку 0»,
«Ну хорошо, а как быть молодым ребятам, имеющим только паспорт ДНР???
Ну не выезжали они оформлять украинский паспорт, допустим, в силу ряда причин.
А сейчас сталкиваются с проблемой: без украинского паспорта одного паспорта ДНР для получения российского не достаточно, оказывается… Это как, у кого есть предположения???»
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, СМИ, паспорт, ДНР, соцсети
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