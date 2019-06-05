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«Для тех, кто давно не видел город»: дончанин снял яркий ролик в центре Донецка

05.06.2019 17:20
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«Для тех, кто давно не видел город»: дончанин снял яркий ролик в центре Донецка

Житель неподконтрольного Украине Донецк на своем Ютуб-канале опубликовал видеоролик в котором показал, как сейчас выглядит центр города — стадион «Донбасс Арена», территория возле него, а также парк Ленинского Комсомола.

В комментарии к ролику блогер отметил:

«Видеоряд о Донецке сделан для тех людей, которые давно не видели сам город и Всем интересно, что там происходит!».

Блогер показал, что территория вокруг стадиона и в парке чистая, однако, в глаза бросается некая запущенность газонов и дорожного покрытия. Также, нельзя не заметить, что несмотря на теплую летнюю погоду людей на улицах очень мало, только возле детской площадки гуляют дети, которых привели из ближайшей школы.



Теги: Донецк, Донбасс, город, ДНР
 
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