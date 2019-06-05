- Обострение в зоне ООС: штаб сообщает о погибших и раненых10:13
- В штабе ООС рассказали об обострении ситуации на Донбассе: ВСУ понесли потери07:25
- Украинские воины на Донбассе рассказали о новой тактике боевиков21:49
- Несколько тысяч: В МВД РФ не уточняют, сколько людей из «Л-ДНР» подали документы на паспорт РФ17:24
- В Мариуполе на Приморском бульваре умер мужчина15:49
- «Изнурительное испытание»: Красный Крест назвал главные проблемы пересечения КПП ОРДЛО 15:08
- В ОРДО ждут из Украины «наплыва» желающих получить паспорт РФ14:03
- Кому мешал куратор боевиков "Л/ДНР" Сурков: Белковский раскрыл новые планы Путина по Донбассу13:20
- Шахтные воды на шахте «Комсомолец Донбасса» без очистки сливают в водоемы12:42
- Жители Донецка и других городов не верят в «агитацию» за получение «паспортов РФ»11:42
Обострение в зоне ООС: штаб сообщает о погибших и раненых
За прошедшие сутки боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня, 2 украинских военных погибли, еще 3 - получили ранения. С начала текущих суток оккупанты 4 раза обстреляли украинские позиции, погиб 1 военнослужащий ОС.
Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 5 июня, пишет УП.
Подчеркивается, что 5 июня боевики трижды применили запрещенные Минскими соглашениями минометы калибров 120 мм и 82 мм.
"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", - отметили в штабе.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 11 раз обстреляли позиции ОС: дважды возле Авдеевки - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Дважды в районе Опытного - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем; возле н.п. Новоселовка Вторая - из противотанковых ракетных комплексов.
Дважды в районе Талаковка - из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды возле н.п. Чермалык и Павлополь - из автоматических станковых гранатометов; возле н.п. Пески - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе села Водяное - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 5 раз: возле н.п. Крымское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды возле н.п. Золотое-4 - из автоматического стрелкового и снайперского оружия.
В районе населенного пункта Станица Луганская - из стрелкового оружия.
По данным разведки, 4 июня один оккупант был уничтожен, еще один - ранен.
"С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил два обстрелы позиций украинских защитников: возле населенного пункта Талаковка из ручных противотанковых гранатометов; в районе села Водяное - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник с автоматического стрелкового и снайперского оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил возле населенного пункта Золотое-1", - говорится в отчете.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, раненые, ООС
- Войска РФ на Донбассе несут невообразимые потери: более десяти убитых и раненных
- Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году
- Конец войны на Донбассе: озвучен ряд прогнозов
- Россияне нам братья, но нужно возвращаться в Украину? В «ДНР» ошеломили неожиданным заявлением
- "В холодильнике пусто, батарея не греет, гробы приходят", - в "ДНР" захотели "вернуть" украинцев в Россию
- Дан прогноз, когда Россия уйдет с Донбасса
- Обострение в зоне ООС: штаб сообщает о погибших и раненых10:13
- В штабе ООС рассказали об обострении ситуации на Донбассе: ВСУ понесли потери07:25
- Украинские воины на Донбассе рассказали о новой тактике боевиков21:49
- Несколько тысяч: В МВД РФ не уточняют, сколько людей из «Л-ДНР» подали документы на паспорт РФ17:24
- В Мариуполе на Приморском бульваре умер мужчина15:49
- «Изнурительное испытание»: Красный Крест назвал главные проблемы пересечения КПП ОРДЛО 15:08
- В ОРДО ждут из Украины «наплыва» желающих получить паспорт РФ14:03
- Кому мешал куратор боевиков "Л/ДНР" Сурков: Белковский раскрыл новые планы Путина по Донбассу13:20
- Шахтные воды на шахте «Комсомолец Донбасса» без очистки сливают в водоемы12:42
- Жители Донецка и других городов не верят в «агитацию» за получение «паспортов РФ»11:42
- Никогда не предадут: названы пять самых верных знаков Зодиака10:00
- Телеканал 1+1 покажет нашумевший сериал "Чернобыль"09:45
- Паулу Фонсека покидает "Шахтер"09:30
- Влажная жара: синоптики предупредили о недельных капризах погоды09:17
- «Мы плывем, это ужас»: украинский город оказался под водой09:00
- Новый парламентский рейтинг: «Слуга народа» продолжает лидировать08:47
- Зеленский поразил заявлением после встречи с генсеком НАТО: жизнь украинцев изменится навсегда08:30
- Джамалу жестоко избили: подробности. ВИДЕО08:14
- Медики рассказали, почему не стоит злоупотреблять влажными салфетками08:00
- Коломойский пошел в обход: олигарх придумал, как отложить запуск рынка электроэнергии07:45
- Медики рассказали, почему не стоит злоупотреблять влажными салфетками08:00
- Рис с пластиком и мясо с клеем: как выявить продукты-подделки21:18
- Эксперт объяснил, при каких условиях не будут разворовываться деньги на восстановление Донбасса20:55
- Россия прекратит войну на Донбассе при одном условии, - Портников о вызове для Зеленского20:01
- Кучма не поможет решить вопрос с Донбассом – Тука19:27
- 12 продуктов, которые могут оказать странное влияние на вашу психику18:27
- Бондаренко об убийстве мальчика: «Несите другое государство, это сгнило»17:59
- Чудеса "люстрации": фото и скандальные биографии копов, подозреваемых в убийстве под Киевом17:08
- Сядут все: 10 главных обвинений против «преступного режима»16:24
- 6 типов мужчин, с которыми в отношениях лучше не торопиться15:25
- Зеленский в гневе, всю верхушку СБУ лишают должностей
- Джамалу жестоко избили: подробности. ВИДЕО
- Американський сенатор в шoцi від зустрічі із президентом Зеленським: зробив термінову заяву
- Синоптики предупреждают об опасном метеорологическом явлении, которое ожидается на Донетчине
- Зеленский поразил заявлением после встречи с генсеком НАТО: жизнь украинцев изменится навсегда
- Бойцы ВСУ «уничтожили» морской десант Российской Федерации
- Жуткая находка поставила на уши весь ресторан: эти фото отобьют аппетит надолго. ВИДЕО
- "Путин прекратит войну": названы условия мира с Россией
- Украинцев ждут жесткие коммунальные проверки и штрафы: кому стоит бояться
- Новый удар стихии: Украину накроют грозы, ливни и шквалы