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«Операция — самоликвидация»: опубликовано видео случайного самоподрыва члена НВФ

05.06.2019 11:18
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«Операция — самоликвидация»: опубликовано видео случайного самоподрыва члена НВФ

В Сети опубликовано видео неудачного удара члена НВФ"ЛДНР» по позиции ВСУ, который закончился самоподрывом. Соответствующее видео обнародовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц».

В видео слышно, как один из членов НВФ задает координаты и спрашивает: «Готов?». А второй отвечает: «Задачу понял, выполняю. Пуск. Выстрел», после этого раздается взрыв. Скорее всего, произошла детонация оружия. В комментарии к видео Штефан пишет:

«Операция — самоликвидация представителей российских оккупационных войск на Донбассе. Отличный выстрел! Не останавливайтесь!».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, НВФ
 
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