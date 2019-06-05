В штабе ООС рассказали об обострении ситуации на Донбассе: ВСУ понесли потери

05.06.2019 07:25

Вражеские силы на Донбассе за сегодняшний день, 4 июня три раза обстреляли позиции украинских защитников, нарушая режим прекращения огня.

В частности, один раз они применили запрещенное Минскими соглашениями оружие – минометы. В результате обстрелов был ранен один украинский военный. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в «Фейсбук» сообщил штаб ООС.



В сообщении отмечается, что вооруженные формирования России вели огонь по позициям украинских подразделений со станковых противотанковых гранатометов, снайперского, а также автоматического стрелкового оружия. Сообщается также, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вражеские силы дважды обстреляли украинских защитников. Это произошло у Авдеевки с применением минометов калибра 120 мм, а также станковых гранатометов, стрелкового оружия, и возле Опытного – из противотанковых гранатометов.



В районе ответственности ОТГ «Север» российские наемники с направления Садового из снайперского оружия обстреляли позиции защитников Украины, располагающиеся у Золотого-4. В штабе ООС добавили: «На обстрелы со стороны вооруженных формирований РФ украинские подразделения дали адекватный ответ. Потери террористов сейчас уточняются».