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В штабе ООС рассказали об обострении ситуации на Донбассе: ВСУ понесли потери
Вражеские силы на Донбассе за сегодняшний день, 4 июня три раза обстреляли позиции украинских защитников, нарушая режим прекращения огня.
В частности, один раз они применили запрещенное Минскими соглашениями оружие – минометы. В результате обстрелов был ранен один украинский военный. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в «Фейсбук» сообщил штаб ООС.
В сообщении отмечается, что вооруженные формирования России вели огонь по позициям украинских подразделений со станковых противотанковых гранатометов, снайперского, а также автоматического стрелкового оружия. Сообщается также, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вражеские силы дважды обстреляли украинских защитников. Это произошло у Авдеевки с применением минометов калибра 120 мм, а также станковых гранатометов, стрелкового оружия, и возле Опытного – из противотанковых гранатометов.
В районе ответственности ОТГ «Север» российские наемники с направления Садового из снайперского оружия обстреляли позиции защитников Украины, располагающиеся у Золотого-4. В штабе ООС добавили: «На обстрелы со стороны вооруженных формирований РФ украинские подразделения дали адекватный ответ. Потери террористов сейчас уточняются».
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ, ООС
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