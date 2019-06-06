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Генерал ВСУ назвал условие, при котором можно было бы снять экономическую блокаду Донбасса
Снятие экономической блокады с оккупированных территорий Донбасса – приемлемая мера, но при одном условии.
Такое мнение, комментируя инициативу второго президента Украины Леонида Кучмы, OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.
«Если мы не сдаем территории, не сдаем людей – а мы это однозначно не делаем, – то все равно должен просматриваться компромисс», – сказал он.
По мнению генерала, «перспектива интеграции предполагает оживление связей, и экономика является очень серьезным рычагом таких интеграционных процессов».
В то же время он убежден: процесс должен жестко контролироваться. «Если взять под контроль эту ситуацию, чтобы это было в интересах мира, то, наверное, на снятие экономической блокады можно пойти. Но обязательно должен быть контроль. Если условия будут нарушены, должна быть возможность моментально восстановить блокаду», – заявил он.
Источник ; http://lugradar.net/
Теги: блокада, генерал, ВСУ
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