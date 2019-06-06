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Луценко рассказал, чем грозит снятие блокады с территорий ОРДЛО
Если торговая блокада будет снята с оккупированного Донбасса, то торговля с находящимися предприятиями будет подпадать под нормы закона о финансировании терроризма. Об этом сообщил глава ГПУ в своем блоге, передаетhttps://www.dialog.ua/. Ранее сообщалось, что украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске 5 июня подтвердила намерения снять экономическую блокаду террористических "Л/ДНР". Так, Луценко пояснил, что снятие торговой блокады с предприятий оккупированного Донбасса возможно, но только в том случае, если эти предприятия будут принадлежать фирмам, зарегистрированным в Украине, и начнут платить налоги в казну Киева. Он пояснил, что в 2017 году террористы и боевики "национализировали" различные виды собственности на территории неподконтрольных участков Луганской и Донецкой областях, тогда же началось перенаправление средств с предприятий в бюджет псевдореспублик. Генпрокурор отметил, что если террористы согласятся вернуть предприятия в руки собственников образца 2016 года, то тогда торговля станет правомерной, в противном случае речь пойдет о финансировании терроризма. Напомним, блокирование торговли с неподконтрольными территориями началось в 2016 году, а уже в 2017 все договоренности были разрушены. Экс-президент Порошенко выступил с заявлением о недопустимости разрыва экономических отношений с Донбассом, однако позже блокада приобрела официальный статус. Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал новость о готовности новых властей Украины отменить торговую блокаду террористических "Л/ДНР".
Теги: Луценко, блокада, территория, ОРДЛО
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