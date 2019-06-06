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Пушилин объяснил, почему в ОРДО возникли проблемы с получением гражданства РФ

06.06.2019 10:00
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Пушилин объяснил, почему в ОРДО возникли проблемы с получением гражданства РФ

Главарь «ДНР» Денис Пушилин в интервью российской «Литературной газете» объяснил, почему на территории «республики» возникли проблемы с получение российского гражданства.

Так, Пушилин отметил, что «ситуация вскоре разрешится»:

«Ажиотаж есть, и он объясним. Период неопределенности для жителей Республики закончился, теперь каждый стремится как можно быстрее стать гражданином России. За эту возможность мы не устаем говорить спасибо Владимиру Путину. 

Подобный бум мы наблюдали, когда в 2016 году начали выдавать паспорта гражданина ДНР, потом процесс вошел в рабочее русло. Кстати, необходимость наличия паспорта ДНР для получения гражданства России — это не проблема, а элемент безопасности. Уверен, трудности оргпериода пройдут, миграционная служба ДНР делает все возможное, чтобы справиться с очередями».

Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, гражданство, Пушилин, проблемы, ОРДО
 
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