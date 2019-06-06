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Сводка из зоны ООС за 5 июня: Версии сторон конфликта
06.06.2019 14:22
За минувшие сутки зафиксировано 12 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб, один получил ранения. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:
- вблизи Водяного – из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе Богдановки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Новотроицкого – из станковых противотанковых гранатометов;
- в районе Пищевика – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Талаковки – из ручных противотанковых гранатометов;
- в районе Новогригорьевки – из крупнокалиберных пулеметов.
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, конфликт, зона, версия, ООС
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