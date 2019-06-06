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В «ДНР» ребенок принес домой гранату и патроны
В неподконтрольном украинским властям Шахтерске (Донецкая обл.) ребенок принес домой гранату и патроны. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».
«В городской отдел полиции обратилась местная жительница и сообщила, что ее 9-летний сын принес домой гранату и патроны, которые он нашел, гуляя возле террикона. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители изъяли боеприпасы и направили их на экспертизу», – говорится в сообщении.
Сообщается, что за минувшие сутки в «ДНР» зарегистрировали 3 случая изъятия оружия и боеприпасов.
«У жителя Тореза стражи порядка изъяли пистолет Макарова, обрез мелкокалиберной винтовки, и более 140 патронов различного калибра. Боеприпасы направлены в ЭКЦ МВД, действия фигуранта подпадают под санкции ст. 256 УК ДНР (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств)», – заявили в «полиции».
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, ребенок, граната, патроны, ДНР
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