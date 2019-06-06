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В ОРДО пообещали создать «электронную очередь» для получения «паспортов ДНР»
06.06.2019 21:38
В неподконтрольном Украине Донецке так называемые «МВД ДНР» и «Минсвязи ДНР» обсудили вопрос создания «электронной очереди» на получение «паспортов ДНР». Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.
Так, представители ОРДО отметили:
«Создание электронной очереди позволит нормализовать процедуру получения документа, избавит граждан Республики от необходимости стоять в „живой“ очереди, в перспективе — упростит получение желающими паспорта РФ».
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, очередь, ДНР, ОРДО
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