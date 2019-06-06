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В ОРДО увеличили срок действия «пенсионных карт»

06.06.2019 16:00
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В ОРДО увеличили срок действия «пенсионных карт»

Так называемая «власть ДНР» увеличили срок действия «пенсионных карт». Об этом сообщили в пресс-службе «Центрального республиканского банка».

«ЦРБ» увеличил срок действия так называемых «пенсионных карт» с одного года до двух лет. Так, с 1 июня банк осуществляет выпуск и перевыпуск пенсионных карт уже с новым сроком действия.

Отмечается, что для проведения регулярного (не реже одного раза в год) обновления информации о клиентах «ЦРБ» по истечении первого года обслуживания «пенсионных карт», выданных клиентам после 1 июня 2019 года, будет приостанавливать расходные операции по соответствующим карточным счетам до момента обновления информации о клиенте. При этом приходные операции по карточному счету (зачисление пенсии) «банком» будут осуществляться в обычном порядке.

Источник : https://donpress. 



Теги: Донбасс, карта, пенсии, ОРДО
 
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