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Более полусотни мариупольцев заболели кишечными инфекциями
В мае мариупольские медики зарегистрировали несколько случаев сальмонеллеза, а заболеваемость кишечными инфекциями превысила областной уровень на 30%.
О ситуации с инфекционными заболеваниями местным журналистам рассказала врач-эпидемиолог Мариупольского филиала ГУ «Донецкий областной лабораторный центр» Татьяна Зиновченко.
Сообщается, что случаев холеры и дизентерии за прошедший месяц зафиксировано не было. Среди заболеваний преобладали острые кишечные инфекции.
Сальмонеллез был диагностировали у шести жителей города. Во всех случаях причиной заражения стали сырые яйца и курятина, которые были приготовлен с нарушением технологии.
Среди заболевших один ребёнок, два пенсионера, сотрудник крупного предприятия и трое безработных.
Острыми кишечными инфекциями заболел 61 горожанин. Больше всего заболевших в Приморском и Левобередном районах.
Заболевания ОКИ медики также связывают с некачественный приготовленный продуктами питания.
Источник : https://zi.ua/news
Теги: Донбасс, врачи, кишечные инфекции, сальмонеллез
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