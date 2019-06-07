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Архив - Донецкая область

Более полусотни мариупольцев заболели кишечными инфекциями

07.06.2019 10:40
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Более полусотни мариупольцев заболели кишечными инфекциями

В мае мариупольские медики зарегистрировали несколько случаев сальмонеллеза, а заболеваемость кишечными инфекциями превысила областной уровень на 30%.

О ситуации с инфекционными заболеваниями местным журналистам рассказала врач-эпидемиолог Мариупольского филиала ГУ «Донецкий областной лабораторный центр» Татьяна Зиновченко.

Сообщается,  что случаев холеры и дизентерии за прошедший месяц зафиксировано не было. Среди заболеваний преобладали острые кишечные инфекции. 

Сальмонеллез был диагностировали у шести жителей города. Во всех случаях причиной заражения стали сырые яйца и курятина,  которые были приготовлен с нарушением технологии.

Среди заболевших один ребёнок,  два пенсионера, сотрудник крупного предприятия и трое безработных. 

Острыми кишечными инфекциями заболел 61 горожанин. Больше всего заболевших в Приморском и Левобередном районах. 

Заболевания ОКИ медики также связывают с некачественный приготовленный продуктами питания. 

Источник : https://zi.ua/news 



Теги: Донбасс, врачи, кишечные инфекции, сальмонеллез
 
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