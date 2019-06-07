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Луценко пояснил, когда будет возможна торговля с предприятиями на неподконтрольном Донбассе
Торговля с неподконтрольными украинской власти территориями Донбасса может стать основанием для обвинения в поддержке терроризма. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.
«Торговля с предприятиями на оккупированных территориях возможна только при их регистрации и уплате налогов в Украине. Как это было до 2017 года. После того, как террористы "национализировали" украинскую государственную и частную собственность на территории ОРДЛО*, снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов террористическим образованиям и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет. Такая торговля будет криминалом, что подпадает под статью 258-5 УК о финансировании терроризма», – отметил Луценко.
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Луценко, торговля, предприятие
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