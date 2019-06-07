Снятие блокады с "ДНР" и "ЛНР": новые подробности скандального предложения по оккупированному Донбассу

07.06.2019 11:20

5 июня Леонид Кучма, который снова стал представителем Украины в ТКГ, предложил снять экономическую блокаду с "ДНР" и "ЛНР". Это предложение станет одной из главных тем следующего заседания контактной группы по Донбассу. Вопрос о снятии экономической блокады с неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей на заседании Трехсторонней контактной группы 5 июня в Минске был поднят представителями ОРДЛО и поддержан в общей форме Россией. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, передаетhttps://www.dialog.ua/. "Что касается дискуссии в ТКГ по экономическим вопросам хочу ответить, что вчера отвечая на вопрос журналистов о снятии так называемой блокады, я коснулся лишь одного аспекта очень комплексного и сложного вопроса о снятии торговых ограничений и восстановления экономических связей Украины с временно неподконтрольными ей ОРДО и ОРЛО. На самом деле во время общений в дискуссии в ТКГ вопрос о снятии исключительно самой блокады был поднят представителями ОРДО и ОРЛО, и поддержан в общей форме российской стороной ", - цитирует слова Сайдика "Интерфакс-Украина". Сайдик отметил, что представитель Украины в ТКГ второй президент Украины Леонид Кучма в своих высказываниях говорил обо всем комплексе взаимных шагов, связанных с данным вопросом. "Он (Кучма - ред.) особо подчеркнул, что эта работа должна быть взаимная и он, в частности, говорил об отмене так называемого внешнего управления предприятиями, а также о ряде других мероприятий. Все они, разумеется, должны реализовываться в правовом поле Украины" , - подчеркнул спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины. Сайдик объяснил, что причиной события недоразумения является то, что когда представители ОБСЕ в ТКГ применяют термин "блокада", то он в их понимании воспринимается как "этот широкий комплекс вышеупомянутых мер, принятых всеми сторонами конфликта". Спредпредставитель ОБСЕ отметил, что все ограничительные меры, принятые с марта 2017, внесли свой негативный вклад в увеличение разрыва между сторонами конфликта и, в частности, гражданами, проживающими по обе стороны линии соприкосновения. "Мы (ОБСЕ, - ред.) всегда выступали и выступаем за то, чтобы эта тенденция разрыва внутри страны была не только приостановлена, но и восставлена ситуация, предшествующая марту 2017 года", - сказал Сайдик.

