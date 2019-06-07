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Водоканал не будет подавать воду выше шестого этажа в многоэтажках Рубежного
07.06.2019 14:41
На сегодняшний день предприятие КП «РПУВХГ» не может предоставлять услугу по централизованному водоснабжению выше шестого этажа многоэтажных домов в связи с отключением от электроснабжения объектов КСТП « РТКЕ ».
Об этом сообщает пресс-служба Рубежанского горсовета.
Отмечается, что в связи с низкой платежной дисциплиной потребителей услуг централизованного водоснабжения и водоотведения, централизованного теплоснабжения, у коммунальных предприятий «Рубежанское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» и КСТП «Рубежтеплокоммунэнерго» возникла значительная задолженность за потребленную электроэнергию перед ООО «ЛЭО».
Ситуация осложняется арестом всех банковских счетов коммунальных предприятий исполнительной службой.
Теги: Донбасс, водоканал, многоэтажка
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