Водоканал не будет подавать воду выше шестого этажа в многоэтажках Рубежного

07.06.2019 14:41

На сегодняшний день предприятие КП «РПУВХГ» не может предоставлять услугу по централизованному водоснабжению выше шестого этажа многоэтажных домов в связи с отключением от электроснабжения объектов КСТП « РТКЕ ».

Об этом сообщает пресс-служба Рубежанского горсовета.

Отмечается, что в связи с низкой платежной дисциплиной потребителей услуг централизованного водоснабжения и водоотведения, централизованного теплоснабжения, у коммунальных предприятий «Рубежанское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» и КСТП «Рубежтеплокоммунэнерго» возникла значительная задолженность за потребленную электроэнергию перед ООО «ЛЭО».

Ситуация осложняется арестом всех банковских счетов коммунальных предприятий исполнительной службой.