Всех на всех: В «ДНР» установили только 15 украинцев в обмен на 96 своих

07.06.2019 20:02

В «ДНР» запрашивают у Киева 256 человек в рамках обмена «всех установленных на всех установленных». Об этом заявила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова, пишет российское агентство РИА «Новости».

«Все свои предложения мы готовим на следующее заседание, как и украинская сторона. На данный момент мы запрашиваем у украинской стороны 256 человек, из них на данный момент нам удалось установить 96 человек. Украинской стороне на данный момент мы подтверждаем 15 человек», – сказала Морозова журналистам.