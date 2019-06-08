- Ветеран АТО предложил переодеть внука Кучмы в камуфляж и проверить на себе слова деда15:49
- Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель обвинила ВСУ в обстреле жилых домов15:33
- Боевики «ДНР» обстреляли свиноферму в Новолуганском 15:12
- Денис Пушилин оказался «токсичным» для участников экономического форума в Санкт-Петербурге14:56
- "Все убитое, лисы живут", - экс-футболист "Шахтера" Бахарев взорвал Сеть откровением о жизни в оккупации14:31
- Боевики «ЛНР» стягивают в н.п. Хрустальный РСЗО, а в н.п. Круглик – танки13:32
- Горловка попала под обстрел12:31
- В Снежном погибли 2 шахтера11:52
- Боевики «ДНР» находят разные причины для препятствования наблюдателям СММ ОБСЕ11:09
- Вакарчук назвал «реалистичный сценарий» возвращения Донбасса10:48
Боевики «ДНР» обстреляли свиноферму в Новолуганском
Боевики «ДНР» и российские оккупанты с временно оккупированных территорий Донецкой области продолжают обстрелы гражданских объектов. Так, зафиксированы свежие следы обстрелов свинофермы «Бахмутского Аграрного Союза» возле н. п. Новолуганское. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 6 июня 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«5 июня беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ среднего радиуса действия обнаружил 5 мест огневого поражения на крышах трех зданий (не видны на материалах наблюдения от 31 мая 2019 года) свинофермы «Бахмутского Аграрного Союза» возле н. п. Новолуганское (подконтрольный правительству, 53 км к северо-востоку от Донецка). Четыре огневых поражения, по оценке, образовались вследствие попадания снарядов из автоматического стрелкового гранатомета (АГС-17, ВОГ-25), а одно — вследствие попадания 82-мм минометной мины»
Теги: Донбасс, обстрел, ферма, ДНР, Новолуганское
- Сепаратисты «ДНР» из «Градов» уничтожают целые поселки Донбасса: опубликовано видео из Новолуганского о зверствах террористов — кадры
- У пропагандистов ДНР - новый позорный прокол
- Ночной обстрел Новоазовского района: падало, в основном, по окраинам
- В "ДНР" заявили, что Захарченко сегодня попал под артиллерийский обстрел
- Украинские партизаны рассказали, кто сегодня обстрелял Донецк и Ясиноватский район
- Боевики «ДНР» обстреляли наблюдателей СММ ОБСЕ в районе ДФС
- Ветеран АТО предложил переодеть внука Кучмы в камуфляж и проверить на себе слова деда15:49
- Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель обвинила ВСУ в обстреле жилых домов15:33
- Боевики «ДНР» обстреляли свиноферму в Новолуганском 15:12
- Денис Пушилин оказался «токсичным» для участников экономического форума в Санкт-Петербурге14:56
- "Все убитое, лисы живут", - экс-футболист "Шахтера" Бахарев взорвал Сеть откровением о жизни в оккупации14:31
- Семь дней тишины: Названо условие для разведения сил и средств под Станицей Луганской13:49
- Боевики «ЛНР» стягивают в н.п. Хрустальный РСЗО, а в н.п. Круглик – танки13:32
- Что на самом деле произошло под Новолуганским: командующий ООС выступил со срочным заявлением12:49
- Горловка попала под обстрел12:31
- В Снежном погибли 2 шахтера11:52
- Ветеран АТО предложил переодеть внука Кучмы в камуфляж и проверить на себе слова деда15:49
- Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель обвинила ВСУ в обстреле жилых домов15:33
- Боевики «ДНР» обстреляли свиноферму в Новолуганском 15:12
- Денис Пушилин оказался «токсичным» для участников экономического форума в Санкт-Петербурге14:56
- "Все убитое, лисы живут", - экс-футболист "Шахтера" Бахарев взорвал Сеть откровением о жизни в оккупации14:31
- Названы три женских знака Зодиака, в которых влюбляются все мужчины14:11
- Семь дней тишины: Названо условие для разведения сил и средств под Станицей Луганской13:49
- Боевики «ЛНР» стягивают в н.п. Хрустальный РСЗО, а в н.п. Круглик – танки13:32
- Пенсии в Украине пересчитают в июле13:08
- Что на самом деле произошло под Новолуганским: командующий ООС выступил со срочным заявлением12:49
- Названы три женских знака Зодиака, в которых влюбляются все мужчины14:11
- Как заморозить клубнику на зиму: ТОП-3 проверенных способов16:40
- Безопасный отдых: В Минздраве рассказали о правилах отпуска15:40
- Названы преимущества завтрака в постели14:00
- Эти продукты вредно есть на пустой желудок12:40
- Это заболевание увеличивает риск инсульта на треть10:02
- Этот повседневный продукт улучшает мужское либидо22:01
- Дерматологи назвали самые большие ошибки во время принятия душа22:42
- Врачи рассказали, какие лекарства нужно взять в отпуск21:10
- Медики рассказали, во время приема каких лекарств нельзя загорать19:05
- «Не зря Зеленский ездил»: Евросоюз нанес сокрушительный удар по России
- Порошенко яростно набросился на Зеленского и поплатился: «Господин лжец, вам надо…»
- Джамалу жестоко избили: подробности. ВИДЕО
- «Новый подход»: Кучма сделал скандальное предложение по Донбассу, раскрыты детали
- Зеленский поразил заявлением после встречи с генсеком НАТО: жизнь украинцев изменится навсегда
- 6 июня – Вознесение Господне: что нельзя делать
- Вот какие ангелы охраняют людей разных знаков Зодиака
- Штормовое предупреждение в Украине: какие области встретят непогоду
- Синоптик предупредила украинцев о страшной жаре до +33
- Уже с 1 июля: в Украине дорожают сигареты и другие табачные изделия