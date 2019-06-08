Боевики пошли в атаку под Горловкой: между ВСУ и армией РФ состоялся тяжелый бой, террористам хорошо "насыпали"

08.06.2019 19:52

Обстрелы начались еще в первой половине дня сегодня, 8 июня, и не прекращаются до сих пор. Очевидцы сообщают, что работает не только стрелковое оружие, но и тяжелый калибр российских террористов.

Жители временно оккупированной Горловки сообщают в Twitter, что российские террористы мощно атакуют силы ООС. Это происходит вблизи Доломитного, Травневого.Также в Сети рассказали, что утром боевики атаковали и в районе позиций ВСУ под Мариуполем. По словам источников, "прилетело" две кассеты "Града", сообщает "Диалог.UA".

Как пишут в соцсетях, боевики "ДНР" стали атаковать с утра тяжелым оружием. Была также серия взрывов, работали минометы. "Несколько взрывов до 82 мм в направлении Гольма - Доломит - Травневое", "11.25. На Майорске сейчас слышно - со стороны Горловки не малым калибром стреляют. Причем, с одной точки. Прилетает в стороне Торецка через 15−20 секунд", "Горловка. 11:26. Реально идет бой. Рядом. Очень интенсивно тяжелое, изредка автоматическое", "11:29. Горловка. Громко, шо пипец", - сообщали утром очевидцы. По их словам, обстрелы не прекратились и после обеда, причем они стали еще интенсивнее. "Три 122-мм орудия путенских на севере Горловки, "В Горловке пострелушки идут с тяжелого", "Неизвестному украинскому артиллеристу, отгрузившему путенским в район Каютово, респект от местных. Правильно легло", - сообщают пользователи Сети. Они пишут, что перестрелки и взрывы слышат и сейчас, однако пока запрещенный калибр террористы не используют. "Вроде поутихло, орки иногда стрелковое включают", "Наши им хорошо насыпали, вот и притихли", - сообщают пользователи.