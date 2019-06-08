- Денис Пушилин оказался «токсичным» для участников экономического форума в Санкт-Петербурге14:56
- "Все убитое, лисы живут", - экс-футболист "Шахтера" Бахарев взорвал Сеть откровением о жизни в оккупации14:31
- Боевики «ЛНР» стягивают в н.п. Хрустальный РСЗО, а в н.п. Круглик – танки13:32
- Горловка попала под обстрел12:31
- В Снежном погибли 2 шахтера11:52
- Боевики «ДНР» находят разные причины для препятствования наблюдателям СММ ОБСЕ11:09
- Вакарчук назвал «реалистичный сценарий» возвращения Донбасса10:48
- В Донецке произошло ДТП с участием боевиков «ДНР»10:32
- Кремль урезал финансирование "ДНР", и Пушилин пошел в народ с протянутой рукой - жители "республики" в ярости10:09
- Враг "озверел" после Минска и устроил "ад" на Донбассе: по всему фронту тяжелые бои, гремит артиллерия09:51
Денис Пушилин оказался «токсичным» для участников экономического форума в Санкт-Петербурге
Участники и организаторы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который открылся вчера и продлится до 8 июня, избегали общения с так называемым «главой ДНР» Денисом Пушилиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Кремлевский безБашенник», пишет ДонПресс.
В публикации подчеркивается, что «серьезные игроки» сторонились Пушилина.
«Интересно наблюдать на его токсичность — персонал стендов госкомпаний моментально „растворялся“, когда он оказывался поблизости — все боятся санкций», — поделился автор.
Он также рассказал, что Денис Пушилин предпринял попытку поговорить с главой Внешэкономбанка Игорем Шуваловым, но ему воспрепятствовали охранники последнего.
«Проходя мимо главы ВЭБ Игоря Шувалова, Пушилин попробовал пообщаться, но был моментально оттеснен охраной Шувалова», — сказано в сообщении.
В то же время, массмедиа группировки «ДНР» написали, что визит Пушилина на экономический форум в РФ был успешным.
Теги: Донбасс, Санкт-Петербург, форум, участники, Денис Пушилин
- В Турции участников переворота хоронят на "кладбище предателей"
- Пушилин заявил о «мощном промышленном потенциале республики»
- Путин сказал, что Берия хорошо работал (ВИДЕО)
- Во вторник в Донецк приезжают Медведев, Янукович и... "Бутырка"
- Шишацкий: Донбасс обеспечивает почти четверть промышленного потенциала Украины
- Донецкая делегация готовится ко встрече с японскими инвесторами
- Денис Пушилин оказался «токсичным» для участников экономического форума в Санкт-Петербурге14:56
- "Все убитое, лисы живут", - экс-футболист "Шахтера" Бахарев взорвал Сеть откровением о жизни в оккупации14:31
- Семь дней тишины: Названо условие для разведения сил и средств под Станицей Луганской13:49
- Боевики «ЛНР» стягивают в н.п. Хрустальный РСЗО, а в н.п. Круглик – танки13:32
- Что на самом деле произошло под Новолуганским: командующий ООС выступил со срочным заявлением12:49
- Горловка попала под обстрел12:31
- В Снежном погибли 2 шахтера11:52
- Хана "Миру": в Кадиевке сожгли кинотеатр, хозяин которого поссорился с верхушкой "ЛНР"11:30
- Боевики «ДНР» находят разные причины для препятствования наблюдателям СММ ОБСЕ11:09
- Вакарчук назвал «реалистичный сценарий» возвращения Донбасса10:48
- Денис Пушилин оказался «токсичным» для участников экономического форума в Санкт-Петербурге14:56
- "Все убитое, лисы живут", - экс-футболист "Шахтера" Бахарев взорвал Сеть откровением о жизни в оккупации14:31
- Названы три женских знака Зодиака, в которых влюбляются все мужчины14:11
- Семь дней тишины: Названо условие для разведения сил и средств под Станицей Луганской13:49
- Боевики «ЛНР» стягивают в н.п. Хрустальный РСЗО, а в н.п. Круглик – танки13:32
- Пенсии в Украине пересчитают в июле13:08
- Что на самом деле произошло под Новолуганским: командующий ООС выступил со срочным заявлением12:49
- Горловка попала под обстрел12:31
- Для несовершеннолетних крымчан изменили условия пересечения границы с Крымом12:09
- В Снежном погибли 2 шахтера11:52
- Названы три женских знака Зодиака, в которых влюбляются все мужчины14:11
- Как заморозить клубнику на зиму: ТОП-3 проверенных способов16:40
- Безопасный отдых: В Минздраве рассказали о правилах отпуска15:40
- Названы преимущества завтрака в постели14:00
- Эти продукты вредно есть на пустой желудок12:40
- Это заболевание увеличивает риск инсульта на треть10:02
- Этот повседневный продукт улучшает мужское либидо22:01
- Дерматологи назвали самые большие ошибки во время принятия душа22:42
- Врачи рассказали, какие лекарства нужно взять в отпуск21:10
- Медики рассказали, во время приема каких лекарств нельзя загорать19:05
- «Не зря Зеленский ездил»: Евросоюз нанес сокрушительный удар по России
- Порошенко яростно набросился на Зеленского и поплатился: «Господин лжец, вам надо…»
- Джамалу жестоко избили: подробности. ВИДЕО
- «Новый подход»: Кучма сделал скандальное предложение по Донбассу, раскрыты детали
- Зеленский поразил заявлением после встречи с генсеком НАТО: жизнь украинцев изменится навсегда
- 6 июня – Вознесение Господне: что нельзя делать
- Вот какие ангелы охраняют людей разных знаков Зодиака
- Штормовое предупреждение в Украине: какие области встретят непогоду
- Синоптик предупредила украинцев о страшной жаре до +33
- Уже с 1 июля: в Украине дорожают сигареты и другие табачные изделия