Гибель бойцов "Азова" на Донбассе: в штабе раскрыли важные детали боя

08.06.2019 20:11

В штабе операции Объединенных сил рассказали о деталях атаки боевиков на бойцов ВСУ 7 июня.

Как говорится в сообщении штаба в Facebook, события трагического ночного боя стали поводом для грязных спекуляций и необоснованных обвинений командования, передает apostrophe.ua.

"Командование объединенных сил, со всей полнотой ответственности, заявляет, что командиры подразделений ООС имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также возникновения угрозы потери нашей территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для атаки боевики поднимали в воздух беспилотники. В течение 5 минут враг выпустил около 30 снарядов по позициям ВСУ.

После того, как враг совершил обстрел, по позициям боевиков был открыт огонь, который уничтожил вражеские цели.

В штабе подчеркнули, что оружие применяется адекватно, исходя из характера и степени угрозы.