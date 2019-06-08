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Горловка попала под обстрел
08.06.2019 12:31
7.06.2019 года отдаленные районы Горловки попали под очередной провокационный обстрел. В результате обстрела разрушения получили жилые дома, гаражные строения. Информации о погибших и потерпевших нет.
Об этом сообщает сепаратистские СМИ, передают «Ведомости Донбасса».
Боевики продолжают совершать обстрелы своих территорий, что бы обвинить ВСУ в обстрелах. Так, в ночь на 7.06.2019 боевики провели очередной обстрел многострадального поселка Гольмовский. Снаряды прилетели в окно на 4 этаже, 5-этажного дома, а так же в автокооператив, где пострадали боксы и автомобили.
Теги: Донбасс, Горловка, СМИ, погибший, обстрел, боевики, ВСУ
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