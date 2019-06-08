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Кремль урезал финансирование "ДНР", и Пушилин пошел в народ с протянутой рукой - жители "республики" в ярости
Ставленники Кремля пока добровольно просят жителей "ДНР" сброситься на помощь террористам. Однако желающих очень мало.
О скандальной инициативе главарей "ДНР" рассказал сепаратистский Telegram-канал "Это ДНР, детка", передает "Диалог.UA".
Жителям подконтрольных "ДНР" территорий оккупанты начали рассылать письма с просьбой подкинуть денег на помощь семьям ликвидированным террористов. "Приглашаем вас… принять добровольное участие в сборе пожертвований для осуществления выплат к Дню памяти и скорби 22 июня сего года", - говорится в письме. Указали оккупанты и реквизиты, на которые нужно отправить деньги. "Необходимость обращения к вам... вызвана тяжелым финансовым положением в "республике". Срываются сроки наполнения госбюджета, и правительство не в состоянии достойным образом поддержать семьи военных без вашей помощи", - плачутся оккупанты. Даже сепаратисты возмущены таким попрошайничеством. ""Республика" обнищала до беспредела, так еще и с нас решили последние штаны снять, чтобы голую задницу за много верст было видно", - возмущается "ДНРовец", которого Пушилин попросил "скинуться". Он уточнил, что многим его знакомым пришло это такое же письмо. Стоит отметить, что не все в "ДНР" испытывают трудности с финансами. Так, недавно жена главаря Пушилина "засветилась" с дорогущей сумкой от известного бренда.
Теги: Россия, Донбасс, финансы, помощь, бюджет, финансирование, ДНР, Пушилин
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