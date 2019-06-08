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Архив - Донецкая область

Люди на блокпосту «ДНР» кричат «Ганьба!», за это им угрожают запретом выезда

08.06.2019 08:52
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Люди на блокпосту «ДНР» кричат «Ганьба!», за это им угрожают запретом выезда

Вместе с тем, сегодня, 7 июня, стало известно, что члены НВФ «ДНР», осуществляющие пропуск людей через линию разграничения, пугали людей, что сделают их «невыездными», если кто-то будет возмущаться.

«На „ДНР“ работает одно окошко, люди начали кричать „Ганьба!“ Вышел „военный“, сказал: отсчитай 100 человек, забери паспорта, сделай невыездными, остальные будут молчать. Это наши защитники, там и лось умрет.

Можете убрать комментарий, все равно люди знают», — написала горловчанка в одной из местных групп в соцсети, передает donpress.com.

Позже девушка уточнила, что пока это была лишь угроза. В комментариях назвали ситуацию на блокпосту «ДНР» «адом» и «апофеозом унижения человеческой личности».



Теги: Донбасс, угроза, паспорт, блокпост, ДНР, соцсети, НВФ
 
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