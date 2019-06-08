Главная / Новости / Донецкая область / Люди на блокпосту «ДНР» кричат «Ганьба!», за это им угрожают запретом выезда
Последние новости раздела
- Люди на блокпосту «ДНР» кричат «Ганьба!», за это им угрожают запретом выезда08:52
- Серьезное обострение на Донбассе: противник бил 30 раз, ВСУ несут тяжелые потери08:10
- Всех на всех: В «ДНР» установили только 15 украинцев в обмен на 96 своих20:02
- «Укрзализныця» планирует открыть новую колею на Донбассе16:02
- Ситуация на Донбассе: у Зеленского опровергли две новые «зрады»15:17
- Водоканал не будет подавать воду выше шестого этажа в многоэтажках Рубежного14:41
- Ситуация в зоне проведения ООС обострилась: двое украинских военных погибли, восемь ранены – штаб 11:40
- Снятие блокады с "ДНР" и "ЛНР": новые подробности скандального предложения по оккупированному Донбассу 11:20
- Более полусотни мариупольцев заболели кишечными инфекциями10:40
- Луценко пояснил, когда будет возможна торговля с предприятиями на неподконтрольном Донбассе07:38
Люди на блокпосту «ДНР» кричат «Ганьба!», за это им угрожают запретом выезда
08.06.2019 08:52
Вместе с тем, сегодня, 7 июня, стало известно, что члены НВФ «ДНР», осуществляющие пропуск людей через линию разграничения, пугали людей, что сделают их «невыездными», если кто-то будет возмущаться.
«На „ДНР“ работает одно окошко, люди начали кричать „Ганьба!“ Вышел „военный“, сказал: отсчитай 100 человек, забери паспорта, сделай невыездными, остальные будут молчать. Это наши защитники, там и лось умрет.
Можете убрать комментарий, все равно люди знают», — написала горловчанка в одной из местных групп в соцсети, передает donpress.com.
Позже девушка уточнила, что пока это была лишь угроза. В комментариях назвали ситуацию на блокпосту «ДНР» «адом» и «апофеозом унижения человеческой личности».
Теги: Донбасс, угроза, паспорт, блокпост, ДНР, соцсети, НВФ
Читайте также:
- Жители Донецка и Горловки задаются вопросом, зачем им нужен «паспорт РФ»
- На блокпосту боевиков «ДНР» в Еленовке пропала девушка
- Боевики «ДНР» на блокпостах берут отпечатки пальцев у молодежи 20-30 лет. Люди взволнованы
- Жители Донецка и других городов не верят в «агитацию» за получение «паспортов РФ»
- Сторонники «ДНР» увидели в смерти женщины на блокпосту «ДНР» «руку Госдепа»
- Сепаратистка "Корса" с Донбасса получила паспорт России: Штефан "сдал" предательницу Украины
- Люди на блокпосту «ДНР» кричат «Ганьба!», за это им угрожают запретом выезда08:52
- Под Попасной российская мина превратила в груду металла трактор, двое фермеров тяжело ранены08:31
- Серьезное обострение на Донбассе: противник бил 30 раз, ВСУ несут тяжелые потери08:10
- На Донбассе ликвидирован "милиционер" "ЛНР" Спичак - опасный предатель Украины стал "грузом 200"07:30
- Всех на всех: В «ДНР» установили только 15 украинцев в обмен на 96 своих20:02
- «Укрзализныця» планирует открыть новую колею на Донбассе16:02
- Ситуация на Донбассе: у Зеленского опровергли две новые «зрады»15:17
- Водоканал не будет подавать воду выше шестого этажа в многоэтажках Рубежного14:41
- Ситуация в зоне проведения ООС обострилась: двое украинских военных погибли, восемь ранены – штаб 11:40
- Снятие блокады с "ДНР" и "ЛНР": новые подробности скандального предложения по оккупированному Донбассу 11:20
- Люди на блокпосту «ДНР» кричат «Ганьба!», за это им угрожают запретом выезда08:52
- Под Попасной российская мина превратила в груду металла трактор, двое фермеров тяжело ранены08:31
- Серьезное обострение на Донбассе: противник бил 30 раз, ВСУ несут тяжелые потери08:10
- Гороскоп на 8 июня: Львы будут сомневаться в себе, а Рыбам нужно быть смелее07:48
- На Донбассе ликвидирован "милиционер" "ЛНР" Спичак - опасный предатель Украины стал "грузом 200"07:30
- ГПУ открыла три уголовных дела из-за заявлений Кучмы по Донбассу22:42
- «Это у вас нет контроля»: Пушилин «перевел стрелки» на Зеленского22:17
- США на пороге мощной катастрофы: в кальдере Йеллоустона начались разрушительные процессы, все живое под угрозой 22:00
- Порошенко считает, что Зеленский фактически приглашает российские войска на Донбасс21:40
- В Украине готовят продолжение популярного мультфильма 90-х21:23
- Как заморозить клубнику на зиму: ТОП-3 проверенных способов16:40
- Безопасный отдых: В Минздраве рассказали о правилах отпуска15:40
- Названы преимущества завтрака в постели14:00
- Эти продукты вредно есть на пустой желудок12:40
- Это заболевание увеличивает риск инсульта на треть10:02
- Этот повседневный продукт улучшает мужское либидо22:01
- Дерматологи назвали самые большие ошибки во время принятия душа22:42
- Врачи рассказали, какие лекарства нужно взять в отпуск21:10
- Медики рассказали, во время приема каких лекарств нельзя загорать19:05
- Вот какие ангелы охраняют людей разных знаков Зодиака18:17
- «Не зря Зеленский ездил»: Евросоюз нанес сокрушительный удар по России
- Порошенко яростно набросился на Зеленского и поплатился: «Господин лжец, вам надо…»
- Джамалу жестоко избили: подробности. ВИДЕО
- «Новый подход»: Кучма сделал скандальное предложение по Донбассу, раскрыты детали
- Зеленский поразил заявлением после встречи с генсеком НАТО: жизнь украинцев изменится навсегда
- 6 июня – Вознесение Господне: что нельзя делать
- Вот какие ангелы охраняют людей разных знаков Зодиака
- Штормовое предупреждение в Украине: какие области встретят непогоду
- Синоптик предупредила украинцев о страшной жаре до +33
- Уже с 1 июля: в Украине дорожают сигареты и другие табачные изделия