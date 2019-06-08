Неля Штепа, звавшая Путина на Донбасс, собралась в Раду вместе с Медведчуком и Бойко

08.06.2019 18:48

Бывшая мэр Славянска Нэля Штепа, которая поддержала оккупацию Донбасса, будет участвовать в выборах в Верховную Раду 21 июля. Новости о Штепе прокомментировал в Facebook депутат ВР Борислав Береза, передает "Диалог.UA".

Штепа объявила, что баллотируется в Парламент, 6 июня на съезде пророссийской партии Рабиновича, Медведчука и Бойко "Оппозиционная платформа - За жизнь". Береза возмущен таким поступком предательницы, которая все еще под следствием по подозрению в посягательстве на территориальную целостность своей страны. "Неля Штепа не хочет на нары. Неля Штепа хочет в ВР. И идет по спискам ЗаЖОППО. Человек, который непосредственно участвовал в разжигании войны, идет в ВР. Оцениваете весь сюр? Человек, который поддержал военное вторжение, идет в списке на каком-то непроходном месте в Парламент Украины. И это знак. Знак своим, что они своих не сдают и поддерживают. Знак нам, чтоб оценили перспективы борьбы с ними", - отметил депутат. Он предупредил украинцев, что их голоса, отданные за Штепу и ей подобных, обернутся для страны трагедией. "Постмайданная власть разочаровала своими действиями. И меня тоже разочаровала. Но это не повод голосовать за манкуртов, которых достали из нафталина и которые являются врагами Украины. Хотя те, кому комфортно в рабском ошейнике, и те, кто думают желудком, меня не поймут. К сожалению", - констатировал депутат.