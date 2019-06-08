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Под Горловкой идут тяжелые бои. Есть попадания снарядов, местные жители напуганы
Жители неподконтрольной Украине Горловки в социальной сети сообщают о тяжелых боях, которые ведутся в окрестностях города.
Пользователи отмечают, что члены НВФ обстреливают позиции ВСУ в районе Доломитного и Травневого, пишет ДонПресс.
Звуки обстрелов настолько сильны, что их слышат как в Горловке, так и в соседнем Торецке.
«Торецк. Прилетает. Тяжелое. Мне кажется, северней».
«Несколько взрывов до 82 мм в направлении Гольма — Доломит — Травневое».
«На Майорске сейчас слышно — со стороны Горловки не малым калибром стреляют. Причем, с одной точки. Прилетает в стороне Торецка через 15−20 секунд».
«Реально идет бой. Рядом. Очень интенсивно тяжелое, изредка автоматическое».
По данным очевидцев, бои стали очень интенсивными после 11:00. Они продолжаются почти весь день.
«Около 11.20 начали работать три 122-мм орудия путенских на севере Горловки».
После 12:00 ВСУ начали давать ответный огонь. Работала артиллерия.
«Горловка. С 12.00 пошла ответка ВСУ. Правда одновременно и прилеты продолжались».
«Горловка. 13:44. Нехарактерные для этого времени суток близкие бабахи, одиночные, с большим интервалом».
«14:05. Прилет как-будто в стороне Гольмы».
Теги: Донбасс, Горловка, бой, снаряды, обстрелы
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