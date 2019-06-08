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Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель обвинила ВСУ в обстреле жилых домов
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель обвинила украинских военных в обстрелах гражданских объектов на Донбассе. Громкое заявление Мендель прозвучало на телеканале "1+1", передает "Диалог.UA".
Оно уже обнародовано в Facebook. Мендель попыталась оправдать представителя Украины в "Минске" Леонида Кучму за слова о запрете для ВСУ наносить по террористам "Л/ДНР" ответный удар. Сделала она это очень неудачно, фактически обвинив украинских военных в том, что они якобы обстреливают гражданские объекты. "Очень часто наши военные попадают на провокации, когда стреляют из жилого дома, школы, садика, любого места, где находятся гражданские люди. И после этого начинается обстрел этого дома. Таким образом гибнут наши люди, украинцы. Собственно, речь шла о том, чтобы не поддаваться на провокации", - выдала пресс-секретарь Зеленского. Украинцы возмущены таким заявлением.
Прокомментировал его среди прочих известный волонтер Роман Доник на своем канале в Telegram. Он заверил, что бойцы ООС никогда не наносят "ответки" по школам, садикам и жилых домах, если враг оборудовал там огневую точку. "Никогда. Даже если оттуда работали боевики. Скрипели зубами, но никогда это не делали", - заверил возмущенный блогер.
Теги: Донбасс, дом, ВСУ, обстрелы
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