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Архив - Донецкая область

В Донецке произошло ДТП с участием боевиков «ДНР»

08.06.2019 10:32
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В Донецке произошло ДТП с участием боевиков «ДНР»

Вчера, 7 июня 2019 года, во временно оккупированном Донецке на проспекте Ильича произошло масштабное ДТП с участием боевиков «ДНР».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Вчера, 7 июня 2019 года, в дневное время, около 14:45, на проспекте Ильича во временно оккупированном Донецке в районе «Акуна-матата» произошло масштабное ДТП. Автомобиль врезался в клумбу и столб.
Кто находился за рулем, свидетели происшествия не сообщают. Также, как и не сообщают о пострадавших. Однако, они отмечают, что сразу же после происшествия на место аварии приехали два зеленых УАЗа и около 15 человек боевиков «ДНР». Подобные обстоятельства могут быть только в том случае, если в происшествии замешаны боевики или российские «ихтамнеты», притом, «не рядовые».
В результате ДТП на месте происшествия в районе Мотеля образовалась пробка, движение в направлении временно оккупированной Макеевки было сильно затруднено.



Теги: Донецк, Донбасс, авария, ДТП, ДНР, боевики
 
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