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В Снежном погибли 2 шахтера
08.06.2019 11:52
В оккупированном городе Снежное 6.06.2019 погибли 2 шахтера. Трагическое происшествие произошло в поселке шахты № 19 города Снежное.
Об этом сообщают источники в т.н. «МЧС ДНР», передают «Ведомости Донбасса».
Как сообщает источник в копанке глубиной 200 метров и уклоном 320 погибли два работника 1982 и 1980 г.р… Источник так же сообщил, что уровень кислорода в выработке составлял 6%.
Теги: Донбасс, шахта, МЧС, гибель, ДНР, шахтеры
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