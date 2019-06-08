В Снежном погибли 2 шахтера

08.06.2019 11:52

В оккупированном городе Снежное 6.06.2019 погибли 2 шахтера. Трагическое происшествие произошло в поселке шахты № 19 города Снежное.

Об этом сообщают источники в т.н. «МЧС ДНР», передают «Ведомости Донбасса».

Как сообщает источник в копанке глубиной 200 метров и уклоном 320 погибли два работника 1982 и 1980 г.р… Источник так же сообщил, что уровень кислорода в выработке составлял 6%.