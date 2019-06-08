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Архив - Донецкая область

В соцсетях показали автоочередь на КПП «ДНР» «Еленовка»

08.06.2019 16:54
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В соцсетях показали автоочередь на КПП «ДНР» «Еленовка»

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины в районе КПП «ДНР» «Еленовка» сегодня, 8 июня, скопилось значительное количество автомобилей, пишут Донецкие новости.
Фото очереди опубликовал в соцсети очевидец Алексей.



Теги: Донбасс, очередь, Еленовка, автомобиль, ДНР, КПП
 
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