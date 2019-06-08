"Все убитое, лисы живут", - экс-футболист "Шахтера" Бахарев взорвал Сеть откровением о жизни в оккупации

08.06.2019 14:31

Бывший легендарный футболист ФК "Шахтер" Алексей Бахарев проживает в оккупированном Донецке. Он рассказал, во что оккупация превратила некогда современный и цветущий город. Бывший футболист донецкого ФК "Шахтер" Алексей Бахарев, который в настоящее время проживает в Донецке, дал интервью российскому спортивному изданию "Матч", передает "Диалог.UA".

Как следует из интервью, после начала боевых действий ФК "Шахтер" эвакуировал из зоны АТО все свои структуры, включая футбольную академию, однако оставил в Донецке небольшую футбольную школу. В этой школе Бахарев и теперь продолжает работать детским тренером и готовить для "Шахтера" молодых футболистов из Донецка. По словам экс-футболиста, захваченная боевиками "ДНР" инфраструктура ФК "Шахтер" - стадион "Донбасс Арена" и спортивная база на Кирша - теперь заброшены и находится в удручающем состоянии. "Поле убитое, там лисы живут. Норы роют, на солнышке греются. Четыре штуки. Никак вывести их не могут. А может, не пытаются", - описал Бахарев состояние "Донбасс Арены".

Еще хуже обстоят дела на бывшей спортивной базе "Шахтера". "Бывшая база "Шахтера" Кирша закрыта, пользоваться ей нельзя. Проезжал как-то мимо — ужас, что творится. Лес, заросли, никому ничего не надо", - рассказал Бахарев. В интервью бывший футболист также отметил, что ему все равно, к какой стране будет в будущем принадлежать ОРДЛО, лишь бы ситуация наладилась и прекратился конфликт. "Уже куда-нибудь бы качнулась наша донецкая ситуация. В любую сторону, по барабану. Может, со сменой украинской власти что-то улучшится. Хоть какая-нибудь стабильность началась бы! Чтоб без лис на стадионах" - выразил надежду Алексей Бахарев. Слова футболиста прокомментировал a Facebook известный украинский журналист Денис Казанский. "Бывший футболист "Шахтера" Алексей Бахарев оказывается до сих пор живет в Донецке… По его словам, на стадионе "Донбасс Арена" теперь живут лисы, а бывшая тренировочная база "Шахтера" на Кирша заброшена и заросла лесом. В общем, ничего нового, "русский мир" во всей красе. Больше удивила судьба футболиста. Отлично помню Бахарева, когда-то он был одним из моих любимых игроков. Но довольно быстро, еще в молодом возрасте, деградировал и перестал нормально играть с середины 2000-х. Говорят, свирепо бухал. Теперь игрок, когда-то забивавший голы европейским грандам в Лиге Чемпионов, работает детским тренером в "ДНР". Да уж..." - отметил Казанский.