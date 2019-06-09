Боевики более 20 раз открывали огонь на Донбассе: один боец ВСУ ранен

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8 июня вооруженные формирования Российской Федерации 22 раза нарушили режим прекращения огня, из них семь раз - с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
Водяное - из артиллерийских систем калибра 122 мм, вооружение танка и БМП, гранатометов различных систем, пулеметов, стрелкового оружия; в районе населенного пункта Лебединский - с 122 мм артиллерийских систем; Опытное - минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы; вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая - 82 мм минометы и автоматические гранатометы; два раза в районе города Павлополь - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Широкино - крупнокалиберные пулеметы; близ Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; два раза Красногоровка - крупнокалиберные пулеметы; район населенного пункта Павлополь - автоматические гранатометы и стрелковое оружие; дважды Богдановка - автоматические гранатометы крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие; вблизи Новотроицкого - станковый противотанковый гранатомет; два раза Старогнатовка - гранатометы различных систем, стрелковое оружие;
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны шесть раз: вблизи населенного пункта Южное - со 120 и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Майское - 120 мм минометы автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы; в районе Золотого - из минометов 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия; Станица-Луганская - стрелковое вооружение.
Однажды обстреляли Крымское с БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Вблизи населенного пункта Хутор Вольный - гранатометами различных систем, крупнокалиберными пулеметами и стрелковым оружием.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил боевых травм. По данным разведки 8 июня одного боевика были уничтожены и еще 2 получили ранения.
Теги: Донбасс, разведка, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские соглашения, ООС
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