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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» минируют поля и дороги противотанковыми минами в районе н.п. Лозовое

09.06.2019 17:09
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Боевики «ДНР» минируют поля и дороги противотанковыми минами в районе н.п. Лозовое

Боевики «ДНР» и российские оккупанты минируют противотанковыми минами поля и дороги в районе н.п. Лозовое.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 7 июня 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«6 июня БПЛА СММ среднего радиуса действия впервые обнаружил в н. п. Лозовое (неподконтрольный правительству, 13 км к западу от Донецка), примерно в 1 км к югу мин БПЛА впервые зафиксировал 98 противотанковых мин, установленных поперек дороги (по оценке, принадлежавшие вооруженным формированиям)».



Теги: Донбасс, поле, ОБСЕ, беспилотник, дороги, ДНР, боевики, мины, минирование
 
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