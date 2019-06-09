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Боевики «ДНР» минируют поля и дороги противотанковыми минами в районе н.п. Лозовое
09.06.2019 17:09
Боевики «ДНР» и российские оккупанты минируют противотанковыми минами поля и дороги в районе н.п. Лозовое.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 7 июня 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«6 июня БПЛА СММ среднего радиуса действия впервые обнаружил в н. п. Лозовое (неподконтрольный правительству, 13 км к западу от Донецка), примерно в 1 км к югу мин БПЛА впервые зафиксировал 98 противотанковых мин, установленных поперек дороги (по оценке, принадлежавшие вооруженным формированиям)».
Теги: Донбасс, поле, ОБСЕ, беспилотник, дороги, ДНР, боевики, мины, минирование
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