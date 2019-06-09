Боевики «ДНР» вели из Горловки обстрел из неизвестного вооружения

09.06.2019 08:52

Вчера жители временно оккупированной Горловки напуганы очередным мощным обстрелом со стороны боевиков «ДНР» и российских оккупантов.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Вчера, с самого утра, боевики «ДНР» и российские оккупанты вели обстрел с территории временно оккупированной Горловки. Кроме уже «привычных» залпов, сегодня горловчане были напуганы «новыми» звуками. В районе 13 часов горловчане были напуганы раскатами, которые можно было принять за гром, и странным свистом.

Вот как горловчане описывают происходящее:

«Мощные одиночные залпы 13:16, 13:20, 13:22. Разрывов не слышал, улетало далеко»,

«#Горловка 'раньше стреляли с посадки за зоной, теперь по ночам прямо к ул корчагина подзжают пострелять, старое стекло на балконе лопнуло, страшно'»,

«У нас целый день бои на западе и севере Горловки. В 13.20, поочерёдно улетели какие то 3 странные х…и. Если кто то идентифицирует, то сначала реактивный взлёт, а потом в воздухе звук как от газовой горелки и всё, тишина, я даже не знаю с чем сравнить. Но стрёмно»,

«Может ташкентские «Чебурашки» вытащили?»,

«Я бы не сказал что через чур мощно. Вот такое впечатление как снаряд с дополнительным движком, не знаю, бывает такое или нет… Нужно смотреть, что орки писать будут. Пока что на … закрывали комменты на это время, а на остальных ох, ах и ого».