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Боевики «ДНР» вели из Горловки обстрел из неизвестного вооружения
Вчера жители временно оккупированной Горловки напуганы очередным мощным обстрелом со стороны боевиков «ДНР» и российских оккупантов.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Вчера, с самого утра, боевики «ДНР» и российские оккупанты вели обстрел с территории временно оккупированной Горловки. Кроме уже «привычных» залпов, сегодня горловчане были напуганы «новыми» звуками. В районе 13 часов горловчане были напуганы раскатами, которые можно было принять за гром, и странным свистом.
Вот как горловчане описывают происходящее:
«Мощные одиночные залпы 13:16, 13:20, 13:22. Разрывов не слышал, улетало далеко»,
«#Горловка 'раньше стреляли с посадки за зоной, теперь по ночам прямо к ул корчагина подзжают пострелять, старое стекло на балконе лопнуло, страшно'»,
«У нас целый день бои на западе и севере Горловки. В 13.20, поочерёдно улетели какие то 3 странные х…и. Если кто то идентифицирует, то сначала реактивный взлёт, а потом в воздухе звук как от газовой горелки и всё, тишина, я даже не знаю с чем сравнить. Но стрёмно»,
«Может ташкентские «Чебурашки» вытащили?»,
«Я бы не сказал что через чур мощно. Вот такое впечатление как снаряд с дополнительным движком, не знаю, бывает такое или нет… Нужно смотреть, что орки писать будут. Пока что на … закрывали комменты на это время, а на остальных ох, ах и ого».
Теги: Донбасс, Горловка, обстрел, вооружение, ДНР, боевики, соцсети, залпы
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