Боевиков «ДНР» уличили в увеличении числа обстрелов

09.06.2019 16:32

В последние дни боевики «ДНР» и российские оккупанты увеличили число обстрелов.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Так, согласно отчету СММ ОБСЕ по состоянию на 7 июня 2019 года, имеющемуся в открытом доступе, «в Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, около 110 взрывов».