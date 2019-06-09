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Архив - Донецкая область

Горловка утром попала под обстрел: повреждены жилые дома, ранен мужчина

09.06.2019 11:13
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Горловка утром попала под обстрел: повреждены жилые дома, ранен мужчина

Сегодня утром под обстрел попал поселок Гольмовский, расположенный на окраине неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области, в результате чего ранен мужчина.

Об этом сообщил так называемый «глава администрации» города Иван Приходько, передает donpress.com.

Так называемый «мэр» отметил:

«В результате обстрела поселка Гольмовский легкое осколочное ранение левого плеча получил житель 1968 года рождения, проживающий по адресу: улица Больничная, 16/46».

Кроме того, в населенном пункте огнем повреждены два дома № 14 и 16 по улице Больничная. Также под обстрел попали поселки Доломитное, Зайцево и Михайловка. Последний обесточен, а также в нем повреждены дома по адресам: улица Майская 3 и 5.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Горловка, мужчина, ранение, обстрел
 
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