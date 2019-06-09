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Кадр подрыва УРАЛа "ДНР" под Фрунзе: диверсанты ВСУ подорвали авто из ПТУРа - у боевиков тяжелые потери

09.06.2019 12:10
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Кадр подрыва УРАЛа "ДНР" под Фрунзе: диверсанты ВСУ подорвали авто из ПТУРа - у боевиков тяжелые потери

В Интернете опубликованы кадры подрыва "Урала" боевиков на Донбассе, в результате которого террористы понесли тяжелейшие потери.

Боевой удар был нанесен ранее, однако кадры получи известность сейчас благодаря публикации известного блогера Necro Mancer, передает dialog.ua.

Удар из ПТУРа был нанесен в районе населенного пункта Фрунзе в конце апреля 2017 года. "Урал" был подорван выстрелом из противотанковой управляемой ракеты. Кроме того, блогер опубликовал свидетельство очевидца, который рассказал об ударе диверсантов украинской армии, подорвавших "Урал" наемников.

"Диверсанты из 8-го полка СПЕЦНАЗа ВСУ сидели в засаде уже третьи сутки. Местечко было удобное: заросшая лесом ложбина не просматривалась с опорного пункта противника…Операция готовилась не один день. Расписание, маршрут, способ доставки смены "сепаров", прибывающих на ротацию, разведали заранее", - пишут в Сети. "Район н. п. #Фрунзе, заПТУРенный 29/04/17 "Урал" #Призрак'а #2ак", - комментирует видео блогер.



Теги: Донбасс, ДНР, боевики, потери, ВСУ, ротация, соцсети, диверсанты
 
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