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Архив - Донецкая область

«Море темно коричневого цвета»: житель Донецка побывал в Седово

09.06.2019 22:05
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«Море темно коричневого цвета»: житель Донецка побывал в Седово

Супружеская пара из Донецка побывала в курортном поселке Седово, расположенном на побережье Азовского моря. Автор YouTube-канала «Виконста» рассказал о ценах на жилье, состоянии дорог и моря, пишет ДонПресс.
По его словам, путь из Калининского района Донецка до Седово занял 1 час 45 минут. По поводу состояния дорожного покрытия дончанин сказал:
«Из Донецка до Старобешево — более-менее дорога. Единственное, обратите внимание, перед спуском в балку — ямы „в колено“, но аккуратно проехать можно».
Далее, после Раздольного до Тельманово (ныне пгт Бойковское), дорога отличная. Блогер сообщил, что полтора года назад она была капитально отремонтирована.
В самом Седово пока мало отдыхающих, многие уличные кафе еще не работают. Супруги посетили три пансионата и сообщили, что свободные номера есть.
«Цены варьируются от 1500 рублей за двухместный номер — это минимальная цена — до 3000 рублей за „люкс“. Минимальное заселение — на три дня», — рассказал автор видео.
В конце-концов дончане арендовали номер в частном секторе за 600 рублей, который представляет собой маленькую комнатку с двуспальной кроватью, стареньким холодильником и тумбочкой. Общие душ и туалет — на улице.
Блогер сообщил, что в частном секторе самое скромное жилье обойдется в 150 рублей, а апартаменты класса «люкс» — 3000 рублей.
«Море коричневого цвета. По ощущениям — вода очень холодная. Скорее всего, уже дня три-четыре сильный ветер поднимает всю эту „муль“, из-за этого вода такая… Но ничего, главное на отдыхе — это кайф!» — описал увиденное дончанин.



Теги: Донбасс, море, Седово, курорт, ДНР
 
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