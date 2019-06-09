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На окраине Горловки подорвался 16-летний парень. Состояние — тяжелое
В результате срабатывания взрывного устройства не установленного типа был тяжело травмирован 16-летний житель неподконтрольной Горловки. Об этом сообщил на совем Telegram-канале так называемый «мэр» Иван Приходько, пишет ДонПресс.
По его информации, инцидент произошел в поселке городского типа Гольмовский, расположенного на северной окраине Горловки. В результате подрыва взрывного устройства был травмирован 16-летний студент 1 курса Дебальцевского колледжа инфраструктуры.
«В результате срабатывания не опознанного взрывного устройства ранение получил Анциферов Алеесандр Андреевич, 15.11.2002 года рождения. Проживает: пос. Гольмовский, ул. Фотива, 8, студент 1 курса Дебальцевского колледжа дорожной инфраструктуры. Скорая забрала с адреса: ул. Селидовская, 8/27, где проживает отец ребенка», — сказано в сообщении.
Состояние подростка оценивается как тяжелое. Был госпитализирован с предварительным диагнозом: МВТ, травматическая ампутация пальцев левой кисти, множественные осколочные ранения обеих нижних конечностей, геморрагический шок 1 степени.
Теги: Донбасс, Горловка, подросток, подрыв
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