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ОБСЕ нашла на передовой опасную установку армии России: у ВСУ ее никогда не было
На оккупированном Донбассе у террористов "ДНР" наблюдатели ОБСЕ заметили российское вооружение, которого нет и не было у ВСУ. Речь о "Кредо-М".
Внимание на находку российского оружия обратил в Twitter известный блогер Necro Mancer, передает "Диалог.UA".
Миссия ОБСЕ в своем последнем отчете сообщила, что РФ пригнала в оккупированный Первомайск свое вооружение. Населенный пункт находится на передовой. Там у террористов 6 июня была замечена установка "Кредо-М".
Стоит отметить, что "Кредо-М" была создана россиянами уже после распада СССР. На вооружении украинской армии установка никогда не состояла. Ее предназначение - обнаружение координат противника для корректировки ударов. "Кредо-М", что примечательно, уже не раз "мелькала" на оккупированном Донбассе. РФ не скрывает своего участия в войне.
Теги: Россия, Донбасс, армия, ОБСЕ, вооружение, ДНР, ВСУ, террористы
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