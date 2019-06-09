«Опустили уже, дальше некуда»: жители ОРДО возмущены условиями пропуска в Седово

09.06.2019 16:10

Жители неподконтрольной Украине части Донетчины в социальных сетях гневно сообщают об ужасных условиях, созданных оккупационной «властью» для въезда на единственный курорт «республики» неподконтрольное Украине Седово Донецкой области.

По словам пользователей, поездка в Седово занимает 2 часа в пути и еще 1.5 часа в очереди на въезд, передает donpress.com.

Люди пишут:

«От администрации: на лето нужно добавлять еще и перекличку по блокпосту Седово…»

«Все также как и в том году»

«Та что тут думать! Издеваются над людьми»

В то же время, многие пользователи отмечают, что условия в Седово не стоят тех цен, которые запрашивают с отдыхающих и отмечают, что не готовы туда ехать даже бесплатно:

«Я лучше на своем газоне рядом с корытом с водой с морской солью…»

«Я туда бесплатно не поеду! хотите в седово-наберите дома в ванную мочи и купайтесь! а за блок пост это вообще! реально опустили уже дальше некуда!»

«Я махал туда ехать, сервис на нуле, цены как в РФ, делать там вообще нефиг, срач хуже чем в Зажопинске, да и еще ком час.

Проще в уехать в тот же Новороссийск, или Ейск… да хоть куда, лишь бы не в эту срань»