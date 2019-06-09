Основная ударная сила ООС приведена в боевую готовность: ВСУ готовят врагу ответ на обострение

09.06.2019 11:29

Командование ООС проверяет состояние боевой готовности артиллерийских подразделений. ВСУ готовятся к эскалации войны на Донбассе.

Кадры новых учений обнародовала в Facebook пресс-служба штаба ООС, передает "Диалог.UA".

Сразу же после договоренностей в Минске о перемирии на Донбассе гибридная армия РФ нанесла артиллерийский удар по позиции ВСУ. Украина потеряла убитыми 2 бойцов и 11 ранеными. Командование ООС поняло, что враг не намерен прекращать войну и приступило к подготовке к эскалации.

Так, сразу после трагедии под Новолуганским по приказу командующего ООС была проведена внезапная проверка боевой готовности артиллерийских подразделений. "Артподразделения, которые, по замыслу тренировки, были приведены в полную боевую готовность, успешно вышли на огневые позиции. Они продемонстрировали согласованность действий во время развертывания в боевой порядок и подготовке к стрельбе, а также точность при наведении на цели", - заверили в штабе.

По итогам учений подразделения, основной ударной силы ООС были оценены как полностью готовые к отпору агрессору.