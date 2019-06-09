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Архив - Донецкая область

Под Горловкой гремят мощные взрывы: боевики пошли на прорыв и устроили огненный ад

09.06.2019 07:30
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Под Горловкой гремят мощные взрывы: боевики пошли на прорыв и устроили огненный ад

По словам местных, интенсивные бои возобновились вчера после 19:00. Горловка и ее окрестности слушают атаки российских оккупантов с раннего утра 8 июня. Жители Горловки констатируют, что с наступлением сумерек боевики снова разошлись, в ход пошло тяжелое вооружение, слышны взрывы.

По их словам, на окраинах города грохочет очень сильно, сообщает "Диалог.UA".

Звуки обстрелов настолько мощные, что слышны не только в Горловке, но и в соседнем Торецке, а также в близлежащих окрестностях. "Реально идет бой. Рядом. Очень интенсивно тяжелое, изредка автоматическое", - пишут в соцсетях.

В сепаратистских пабликах боевики сообщили, что якобы уничтожили БМП-2 и минометный расчет ВСУ. По неподтвержденным данным у сил ООС есть убитые и раненые.

В свою очередь в штабе ООС подтвердили обострение у Горловки и заявили, что оккупанты грубо сорвали "Минск", использовав против ВСУ запрещенное вооружение. В тоже время наши военные опровергли данные боевиков о потерях ВСУ.



Теги: Донбасс, Горловка, вооружение, боевики, потери, ВСУ, взрывы, обстрелы, ООС
 
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