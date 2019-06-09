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Пушилин осмелел и заговорил о встрече с Зеленским: что стало известно

09.06.2019 12:53
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Пушилин осмелел и заговорил о встрече с Зеленским: что стало известно

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин оценил возможность своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В четверг, 6 июня, в рамках работы Петербургского международного экономического форума – 2019 Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил выставку потенциала российских и зарубежных предприятий SPIEF Investment & Business Expo, пишет from-ua.

В перерыве глава боевиков ответил на каверзные вопросы журналистов. Одним из них, как сообщает Hyser, был вопрос о встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам Пушилина, Донецк всегда был и будет открыт для общения с Киевом, если оно будет конструктивным.
"Мы всегда были за диалог, но диалог должен быть конструктивным. Встреча ради встречи не имеет смысла", — сказал Пушилин журналистам в кулуарах ПМЭФ.
Пока же, как утверждает предводитель боевиков, Зеленский продолжает политику двойных стандартов Петра Порошенко.
"В очередной раз Зеленский пытается увести переговорный процесс из конструктивного русла. В реальности именно у руководства Украины нет никакого контроля над ВСУ, на чем мы неоднократно акцентировали внимание мировой общественности", — сказал он.
При этом Пушилин призвал «мировую общественность пресечь военные преступления Киева и решительным образом повлиять на выполнение Киевом минских договоренностей».



Теги: Донбасс, встреча, Пушилин, Зеленский
 
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